Запорожская АЭС 11 дней работает на дизель-генераторах из-за отключения внешнего электроснабжения

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) на протяжении одиннадцати суток обеспечивает свои потребности исключительно за счёт резервных дизель-генераторов после отключения последней линии внешнего энергоснабжения «Ферросплавная-1» с напряжением 330 кВ.
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