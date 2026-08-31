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Регионы России

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Запорожская АЭС 11 дней работает на дизель-генераторах из-за отключения внешнего электроснабжения

Запорожская АЭС 11 дней работает на дизель-генераторах из-за отключения внешнего электроснабжения

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) на протяжении одиннадцати суток обеспечивает свои потребности исключительно за счёт резервных дизель-генераторов после отключения последней линии внешнего энергоснабжения «Ферросплавная-1» с напряжением 330 кВ.

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