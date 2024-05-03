Руководитель «Профессий будущего» Тарасов: короткая программа обучения даст старт карьере в сфере промышленности

Для успешного старта карьеры во многих сферах можно обойтись без большого опыта работы. Связано это в том числе с существующим дефицитом кадров, заявил руководитель центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов в беседе с Life.
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