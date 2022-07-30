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Алькарас о матче против Дзеппьери: «Итальянские игроки мне в кошмарах снятся, но я постараюсь показать свой максимум»

19-летний Карлос Алькарас прокомментировал, что в Умаге встретится с двумя левшами подряд. В пятницу он обыграл Факундо Баниса (6:0, 6:4), а сегодня поборется с Джулио Дзеппьери.

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