Биржевые цены на топливо перешли к резкому росту

В последние два дня стоимость нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) перешла к резкому росту после продолжительного падения, основные продукты прибавили по три процента.
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