Дайджест дня: беспилотный рекорд Maserati, пикап Chevrolet и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Среднемоторный суперкар Maserati MC20 установил новый рекорд скорости для беспилотных автомобилей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии