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Новости Брянска

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В Брянске ночь на 8 сентября проходит под звуки мощных взрывов

В Брянске ночь на 8 сентября проходит под звуки мощных взрывов

Жители всех районов Брянска сообщают о мощных взрывах, грохот которых сотрясает небо.Ночь 8 сентября оказалась бессонной и очень тревожной для жителей Брянска.

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