FP: в случае потери контроля над Покровском экономика Украины рухнет

В случае потери контроля над Покровском в Донецкой Народной Республике экономику Украины ждет крах. Такой прогноз сделал исполнительный директор GMK Center, украинской промышленной консалтинговой компании Станислав Зинченко.
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