«Закончились деньги»: переходы в Петербурге перестали красить желтым цветом

В текущем году бюджетные средства на них не предусмотрены. Жители Петербурга обратили внимание на то, что при обновлении разметки переходов на ряде улиц на севере города в этом году желтые полосы перестали наносить и ограничились лишь белыми.
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