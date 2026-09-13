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«Сквозь года»: В России представили научно-популярный фильм о великом князе Дмитрии Донском

«Сквозь года»: В России представили научно-популярный фильм о великом князе Дмитрии Донском

МОСКВА, 13 сентября, ФедералПресс. В свет вышла научно-популярная картина «Дмитрий Донской. Знамение победы», посвященная судьбе легендарного полководца и обретению его святых мощей в Архангельском соборе Московского Кремля.

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