Декоратор Лапшинова объяснила, как без елки сохранить праздничную атмосферу

Пространство в квартирах часто ограничено Создание атмосферы праздника в небольшой квартире может показаться непростой задачей, особенно если пространство ограничено и поставить елку невозможно, но благодаря вниманию к деталям и использованию креативных решений превратить любое жилище в зимнюю сказку.