Жозе Моуринью: «Поздравляю «Наполи» с победой в Серии А. Они выиграли скудетто, и это заслуженно»

Жозе Моуринью поздравил «Наполи» с победой в Серии А, хотя впереди еще половина сезона. Сейчас «Наполи» лидирует в турнирной таблице с 10-очковым отрывом от «Интера», который провел на одну игру больше.
Популярные статьи
- Сербские болельщики принесли на Australian Open флаг России с Путиным и флаг ДНР
- Фетисов подарил Атомфлоту свитер сборной СССР с автографом: «Лучшему в мире – дальнейшего лидерства. Горжусь вами»
- Отец Джоковича позировал со зрителями, которые принесли на Australian Open флаг России с портретом Путина, и сказал «Да здравствуют русские»
Свежие комментарии