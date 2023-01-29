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Жозе Моуринью: «Поздравляю «Наполи» с победой в Серии А. Они выиграли скудетто, и это заслуженно»

Жозе Моуринью поздравил «Наполи» с победой в Серии А, хотя впереди еще половина сезона. Сейчас «Наполи» лидирует в турнирной таблице с 10-очковым отрывом от «Интера», который провел на одну игру больше.

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