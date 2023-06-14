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Подмосковный бизнес-омбудсмен отметил важность ПМЭФ-2023 для предпринимателей

Подмосковный бизнес-омбудсмен отметил важность ПМЭФ-2023 для предпринимателей

Уполномоченный по правам предпринимателей в Московской области Владимир Головнев подчеркнул важность Петербургского международного экономического форума для предпринимательского сообщества.

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