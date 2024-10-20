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Царьград

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Овечкин забивает 854-й гол: "Вашингтон" побеждает "Нью-Джерси" в овертайме

Овечкин забивает 854-й гол: "Вашингтон" побеждает "Нью-Джерси" в овертайме

В драматичном матче НХЛ в Ньюарке "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Нью-Джерси Девилз" со счетом 6:5 в овертайме.

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