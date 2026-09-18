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Аргументы и Факты

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Политолог Миронова оценила шансы Мадуро на освобождение

Политолог Миронова оценила шансы Мадуро на освобождение

Вероятность освобождения Николаса Мадуро невысока, однако на ход процесса могут повлиять предстоящие промежуточные выборы в США, заявила в беседе с «ФедералПресс» политолог Злата Миронова.

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