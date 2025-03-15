«Овечкин побьет рекорд в этом сезоне – даю 80% на это. Но Кубок Стэнли для «Вашингтона» интересует его больше». Комментатор матчей «Кэпиталс» об Александре

Бенинати комментирует матчи «Вашингтона» с 1994 года. – Когда, по-вашему, Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки? И когда вы впервые поняли, что это может произойти? – Во-первых, у меня есть ощущение, что Овечкин сможет побить рекорд в нынешнем сезоне.