У злостного алиментщика арестовали Lexus

Приставы из Ленинского района Екатеринбурга разыскали и арестовали Lexus злостного алиментщика. Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области, мужчина накопил долг перед своими детьми – сыновьями 11 и 15 лет – больше миллиона рублей.
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