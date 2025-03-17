У злостного алиментщика арестовали Lexus

Приставы из Ленинского района Екатеринбурга разыскали и арестовали Lexus злостного алиментщика. Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области, мужчина накопил долг перед своими детьми – сыновьями 11 и 15 лет – больше миллиона рублей.