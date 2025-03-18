❗️В 2025 году ГИБДД выявляет нарушения требований к световым приборам как при обычных проверках на дорогах, так и в ходе целенаправленных рейдов.
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❗️В 2025 году ГИБДД выявляет нарушения требований к световым приборам как при обычных проверках на дорогах, так и в ходе целенаправленных рейдов.