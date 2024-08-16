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Царьград

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Русская колония не сдалась ВСУ: Заключённые захватили оружие и держат оборону – источник

Русская колония не сдалась ВСУ: Заключённые захватили оружие и держат оборону – источник

Блогер Шарий рассказал легенду о русской колонии в Курской области. Якобы украинцы предложили заключённым сдаться, но не только не сдались, но и захватили оружие и решили держать круговую оборону.

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