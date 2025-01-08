На Украине задержали командира роты обученной во Франции бригады ВСУ

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Самовольно оставивший военную часть командир одной из рот 155-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени Анны Киевской, бойцы которой проходили обучение во Франции, был задержан 8 января в Ровненской области.