Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 501 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nina Pudikova
    Помоги, Господи, в Здравии Достойному Человеку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Тигран Кеосаян ок...
  • татьяна
    Жалко армян...их ЕС и турки сожрут.Армению предупред...
  • Eduard
    Гоните их,Армению предупред...

На Украине задержали командира роты обученной во Франции бригады ВСУ

На Украине задержали командира роты обученной во Франции бригады ВСУ

Самовольно оставивший военную часть командир одной из рот 155-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени Анны Киевской, бойцы которой проходили обучение во Франции, был задержан 8 января в Ровненской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх