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Глава Сургута Слепов обнародовал закрытое решение Градсовета: КРТ в центре города поделят на два участка

Глава Сургута Слепов обнародовал закрытое решение Градсовета: КРТ в центре города поделят на два участка

Мэр Сургута Максим Слепов в ходе общения с журналистами раскрыл содержание закрытой части заседания Градостроительного совета при губернаторе ХМАО, касающейся реновации центральной части города, — сведения, которые не вошли в официальный релиз по итогам совещания.

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