ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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«Я переехала к мужчине. Первое, что услышала: Мою зарплату не трогай» Он объяснил почему

«Я переехала к мужчине. Первое, что услышала: Мою зарплату не трогай» Он объяснил почему

«Сразу хочу сказать, чтобы потом не было обид. Мою зарплату не трогаем. Это мои деньги.

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