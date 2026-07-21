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Дастин Порье заявил о психологических проблемах после ухода из ММА: «Я не был ментально готов к завершению карьеры»

Бывший боец UFC Дастин Порье заявил, что по-прежнему не понимает, что должен делать после завершения карьеры в ММА.

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