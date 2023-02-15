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РБК: стоматологи сообщили о дефиците цемента и боров

РБК: стоматологи сообщили о дефиците цемента и боров

Российские стоматологические клиники столкнулись с проблемами при закупке американского препарата для местного обезболивания «Убистезин», также в Россию перестал поставляться цемент «Витремер» для лечения зубов, задерживаются поставки боров и фрез.

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