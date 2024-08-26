Японское космическое агентство завершило миссию зонда SLIM на Луне

Официальное объявление о прекращении миссии по исследованию Луны с помощью зонда SLIM сделало в понедельник Японское космическое агентство (JAXA), сообщает 26 августа англоязычная японская газета The Japan Times.
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