Для Goat Simulator 3 анонсировано ДЛС, которое откроет мультивселенную Дополнение ...

Для Goat Simulator 3 анонсировано ДЛС, которое откроет мультивселеннуюДополнение под названием Multiverse of Nonsense для Goat Simulator 3 было анонсировано на Future Games Show – оно позволит путешествовать между вселенными.
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