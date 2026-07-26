Управляющая компания в Иркутске выплатила полмиллиона рублей за вред здоровью только после ареста счетов

В Иркутске некоммерческая организация, занимающаяся эксплуатацией жилого фонда, погасила крупную задолженность перед местным жителем лишь после того, как судебные приставы наложили арест на её расчётный счёт.
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