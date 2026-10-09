Мужчину похитили из-за дизтоплива. Расследование дела о выстреле, наручниках и вымогательстве завершили

Мужчину похитили из-за дизтоплива. Расследование дела о выстреле, наручниках и вымогательстве завершилиВ Иловлинском районе Волгоградской области завершилась история, которая начиналась как сугубо бытовой спор о дизельном топливе, но быстро вышла за рамки хозяйственного конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Мигрантам с 2027 ...
- Неожиданно: на Ук...
- Неожиданно: на Ук...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым