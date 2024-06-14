Лолита Милявская высказалась против дресс-кода для артистов

Певица Лолита Милявская заявила, что когда она работает становиться мокрой до трусов. Сегодня в Москве проходит одно из самых обсуждаемых событий в российском шоу-бизнесе – церемония награждения МУЗ-ТВ, которую ведет Лолита.
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