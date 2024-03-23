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Мужчина отправил сыну кадры из «Крокус Сити Холла» перед терактом

Мужчина отправил сыну кадры из «Крокус Сити Холла» перед терактом

Житель Челябинска Александр Баклемышев, который приехал на концерт группы «Пикник» в Москву и, предположительно, погиб в теракте в «Крокус Сити Холле», незадолго до атаки террористов прислал сыну Максиму видео из зрительного зала.

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