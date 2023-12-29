В Минэнерго сообщили об отключении электричества в четырёх регионах Украины

В Минэнерго Украины сообщили от отключении электричества в четырёх регионах страны. «Есть отключение света в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях», — говорится в сообщении ведомства.
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