Уже начхать на права человека...

Новости украинской "демократии".«Уже начхать на какие-то нормы, нормативы, права человека. Имеешь призывной возраст? Вперёд — защищать Отчизну» (с) бывший замминистра по вопросам "оккупированных" территорий Тука"Давайте просто воевать" (с) Борис Джонсон"Мобилизация на Украине проходит нормально" (с) Данилин"Все равно мы все умрем" (с) зам Залужного Мартынюк.