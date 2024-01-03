Новости украинской "демократии".«Уже начхать на какие-то нормы, нормативы, права человека. Имеешь призывной возраст? Вперёд — защищать Отчизну» (с) бывший замминистра по вопросам "оккупированных" территорий Тука"Давайте просто воевать" (с) Борис Джонсон"Мобилизация на Украине проходит нормально" (с) Данилин"Все равно мы все умрем" (с) зам Залужного Мартынюк.
Уже начхать на права человека...
Комментарии
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Гоша Веверсис
И что характерно ,в подобной ситуации все страны поступят также .Пошлют всех в мясорубку ,чтобы остаться у власти.
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19 час.
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