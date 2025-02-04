НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 738 подписчиков

На ТАРКР «Адмирал Нахимов» запустили второй атомный реактор, подтвердив готовность корабля к выходу в море

На ТАРКР «Адмирал Нахимов» запустили второй атомный реактор, подтвердив готовность корабля к выходу в море

Крейсер продолжает находиться на «Севмаше», но сроки начала ходовых испытаний уже определены.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх