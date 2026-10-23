«Азербайджан-Урал» прекратил существование: Екатеринбург меняет правила игры Давление на азербайджанские диаспоры в регионах России идет на фоне сложных отношений Москвы и Баку Герман Галкин На фото: бывший лидер азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински в суде (Фото: Илья Московец/URA.
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