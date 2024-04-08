Мягкие, как пух и низкокалорийные: вкусные пироги в духовке. Без муки и дрожжей

Существует легенда, что в Древней Греции пироги изобрели в качестве альтернативы посуде. В те времена не было ни фарфора, ни фаянса, ни даже стекла, поэтому пироги и другая выпечка использовались как тарелки — на них выкладывали различные угощения.
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