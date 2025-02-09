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Царьград

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Ростовский наркодиспансер атаковали БПЛА: что известно

Ростовский наркодиспансер атаковали БПЛА: что известно

Разрушены помещения внутри здания.Ростов-на-Дону 8 февраля вновь столкнулся с последствиями вражеской атаки, в результате которой пострадал наркологический диспансер, расположенный в микрорайоне Сельмаш.

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