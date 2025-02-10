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Евросоюз вынашивает новый план по сдерживанию “теневого флота” России

Евросоюз вынашивает новый план по сдерживанию “теневого флота” России

Евросоюз вынашивает новый план по сдерживанию “теневого флота” России после ряда инцидентов в Балтийском море, в том числе с захваченным в декабре финскими властями судном Eagle, экипаж которого заподозрили в выведении из строя подводной линии электропередачи, соединяющую Эстонию с Финляндией.

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