Евросоюз вынашивает новый план по сдерживанию “теневого флота” России после ряда инцидентов в Балтийском море, в том числе с захваченным в декабре финскими властями судном Eagle, экипаж которого заподозрили в выведении из строя подводной линии электропередачи, соединяющую Эстонию с Финляндией.