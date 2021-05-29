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Онищенко объяснил невозможность лабораторного происхождения коронавируса

Онищенко объяснил невозможность лабораторного происхождения коронавируса

Таким мнением поделился депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Ранее профессор из Великобритании Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили о том, что им якобы удалось найти доказательства "рукотворного" происхождения новой инфекции.

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