Источники Bloomberg: ближайшие месяцы станут для Украины тяжелейшим испытанием

Ракетные удары по энергетической системе Украины, атаки на Харьков и наступление российских войск на фронте вызывают опасения, что военные усилия Киева приближаются к критической точке, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомых с ситуацией западных чиновников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии