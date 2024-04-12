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Источники Bloomberg: ближайшие месяцы станут для Украины тяжелейшим испытанием

Источники Bloomberg: ближайшие месяцы станут для Украины тяжелейшим испытанием

Ракетные удары по энергетической системе Украины, атаки на Харьков и наступление российских войск на фронте вызывают опасения, что военные усилия Киева приближаются к критической точке, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомых с ситуацией западных чиновников.

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