По «404-й» прилетела русская «ответка», которая ошеломила всю Украину

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Не очень хорошо так разговаривать с такой старой, высохшей и мозгами и душой мумией, как ты, старый пень, но - увы, приходится. Мой "валерик", тебе в твою , отделанную пожелтевшей пластмассой (вместо зубов), пасть напихает так, что захлебнёшься, пьянь ты гидролизная. А почему много , как ты, хамло трамвайное, шамкаешь -"тыкающих пальцем вниз" - тебе, постояльцу психушки, уже никогда не понять. Твое дело, рвань вокзальная - кашку трескать да таблетками от тупости закусывать. Что же касается твоей, старый пердун, блевотины про "интеллигента", увы - опять ты попал указательным пальцем себе в очко. Никогда , за свои 65 интеллигентом небыл, не собирался и не собираюсь. К твоему сведенью, плесень ты сортирная, я вполне себе добросовестно отслужил Родине 24 года. Из них 2 года войны (ты в эти годы в подвалах прятался, жизнь свою спасая), и не с карандашом в руках, а с автоматом, хоть и офицер. Так что, страшный тАлЯн, я рад, ччто у тебя в больничке сть интернет, но!, не забывай про таблетки! И, ну пожалуйста!, не свети своей тупостью на весь интернет! Хотя...к кому-то со старостью приходит мудрость, а к страшкам - альцгеймер и помрачение рассудка. Не напрягай свою плешивую головёнку (как бы давление за 200-ти не улетело) для ответа Ты мне (да и многим здесь) не интересен. Сиди в своей пижамке под одеялом, и попёрдывай для тепла. Чао, болезный.