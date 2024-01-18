Медленные лошади. Третий сезон

"Слау хаус" - убогий домишко в одном из богом забытых районов Лондона, в котором располагается отдел под названием "Хромые лошади": туда ссылают сотрудников британской контрразведки MI5, которые каким-то образом облажались.
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