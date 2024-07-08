Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Радиостанция уволила ведущую за заранее согласованные вопросы Байдену

Радиостанция уволила ведущую за заранее согласованные вопросы Байдену

Принадлежащая темнокожим радиостанция WURD в Филадельфии рассталась со своей ведущей Андреа Лоулит-Сандерс после того, как она призналась, что Белый дом предоставил ей список заранее определенных вопросов перед ее интервью с Джо Байденом.

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