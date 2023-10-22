Беспредел с мигрантами в Самаре обернулся большим разоблачением: Депутат выдал удивительные факты

надо не просто депортировать а снять отпечатки пальцев.для того,чтобы в будущем эта мразь поменяв фамилию,не проникла опять в Россию. очень многие после депортации или отсидки меняют фамилии и снова в Москву. выдворять пожизненно и вообще всех черножопых обратно в аулы и никого больше не впускать из бывших союзных республик.

Валерий Кривошеев

"Все смешалось в доме Облонских". Все смешалось в головах обывателей. Если страна нуждается в рабочей силе - пусть приезжают и работают. Только пусть соблюдают законы России. Дело полиции следить за этим. Повторяю, не взятки брать, не отмазывать их от уголовной ответственности, не раздавать гражданство на лево, и на право, за бабки. Они же борзеют, купив себе "индульгенцию" в высоких кабинетах. Когда же народ поймет этот простой факт?