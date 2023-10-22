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  • Валерий Кривошеев
    "Все смешалось в доме Облонских". Все смешалось в головах обывателей. Если страна нуждается в рабочей силе - пусть пр...Беспредел с мигра...
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Беспредел с мигрантами в Самаре обернулся большим разоблачением: Депутат выдал удивительные факты

Беспредел с мигрантами в Самаре обернулся большим разоблачением: Депутат выдал удивительные факты

Виктор Анисимов Малолетних мигрантов-беспредельщиков, которые намеревались изнасиловать губернатора Самарской области, задержали.

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Комментарии
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Betahon
Штраф-вокзал-граница!
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53 мин.
A
AIDA
надо не просто депортировать а снять отпечатки пальцев.для того,чтобы в будущем эта мразь поменяв фамилию,не проникла опять в Россию.  очень многие после депортации или отсидки меняют фамилии и снова в Москву.    выдворять пожизненно и вообще всех черножопых обратно в аулы и никого больше не впускать из бывших союзных республик.
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49 мин.
Валерий Кривошеев
&quot;Все смешалось в доме Облонских&quot;. Все смешалось в головах обывателей. Если страна нуждается в рабочей силе - пусть приезжают и работают. Только пусть соблюдают законы России. Дело полиции следить за этим. Повторяю, не взятки брать, не отмазывать их от уголовной ответственности, не раздавать гражданство на лево, и на право, за бабки. Они же борзеют, купив себе &quot;индульгенцию&quot; в высоких кабинетах. Когда же народ поймет этот простой факт?
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6 мин.

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