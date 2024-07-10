Неудавшаяся экстрадиция: Генпрокуратура опубликовала новые детали о турецком гражданине, убитом сегодня

Генеральная прокуратура (ГП) публикует детали так и несостоявшейся экстрадиции турецкого гражданина, убитого в среду, 10 июля в столичном секторе Рышкановка «26 мая 2022 года на территории Молдовы был задержан турецкий гражданин, ранее объявленный в международный розыск правоохранительными органами Великобритании.