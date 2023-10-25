Эдуард Лозанский: И снова Кеннеди

Американская политическая жизнь оказывает сильное влияние на расклад сил в мире, ибо, как оказалось, от личности президента США много чего зависит, несмотря на всю тамошнюю систему сдержек и противовесов.
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