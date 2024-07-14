Командир спецназа «Ахмат» рассказал о пленении троих военных ВСУ

Бойцы спецназа «Ахмат» взят взяли в плен троих военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 14 июля, в своем Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
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