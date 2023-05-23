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Хави заменил тер Стегена в перерыве игры с «Вальядолидом» при 0:2. Пенья дебютировал в Ла Лиге

Хави заменил тер Стегена в перерыве игры с «Вальядолидом» при 0:2. Пенья дебютировал в Ла Лиге

Голкипер «Барселоны» пропустил два мяча в игре 36-го тура Ла Лиги: в результате автогола Андреаса Кристенсена на 2-й минуте и с пенальти от Кайла Ларина на 22-й.

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