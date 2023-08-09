С большим любопытством почитал казахстанскую прессу. Подсвечу весьма любопытный сюжет. В Казахстане очень серьезные проблемы с пресной водой.
"В Казахстане захотели отобрать российские территории". Москва ответила жестко на наглый наезд
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Сергей Косторнов
Какие yчебники ???? Казахские ? Или Гейропейские ????
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50 мин.
Андрей Сушко
Что подобосрался хуят))))
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43 мин.
Boris Ex
""""В Казахстане захотели отобрать российские территории". Москва ответила жестко на наглый наезд"""" Да вы что , русские, с ума сошли !? Это не по правилам нашего соплежуйского правительства !!!!! ВНАЧАЛЕ нужно помолчать , потом написать статью в газете , которую никто не читает , потом должна выступить Маша Захарова с текстом " не поможем-не простим " ; потом Лавров-с речью -"они не правы , но МЫ будем думать, думать , думать... ... " и наконец Путин с загадочной улыбкой , что , мол , МЫ всех победим .
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17 мин.
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