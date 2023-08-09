Boris Ex

""""В Казахстане захотели отобрать российские территории". Москва ответила жестко на наглый наезд"""" Да вы что , русские, с ума сошли !? Это не по правилам нашего соплежуйского правительства !!!!! ВНАЧАЛЕ нужно помолчать , потом написать статью в газете , которую никто не читает , потом должна выступить Маша Захарова с текстом " не поможем-не простим " ; потом Лавров-с речью -"они не правы , но МЫ будем думать, думать , думать... ... " и наконец Путин с загадочной улыбкой , что , мол , МЫ всех победим .