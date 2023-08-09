Любопытно, однако

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"В Казахстане захотели отобрать российские территории". Москва ответила жестко на наглый наезд

"В Казахстане захотели отобрать российские территории". Москва ответила жестко на наглый наезд

С большим любопытством почитал казахстанскую прессу. Подсвечу весьма любопытный сюжет. В Казахстане очень серьезные проблемы с пресной водой.

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Комментарии
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Сергей Косторнов
Какие   yчебники  ???? Казахские  ?   Или   Гейропейские  ????
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50 мин.
Андрей Сушко
Что подобосрался хуят))))
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43 мин.
Boris Ex
&quot;&quot;&quot;&quot;В Казахстане захотели отобрать российские территории&quot;. Москва ответила жестко на наглый наезд&quot;&quot;&quot;&quot;  Да вы что , русские, с ума сошли !? Это не по правилам нашего соплежуйского правительства !!!!! ВНАЧАЛЕ нужно помолчать , потом написать статью в газете , которую никто не читает , потом должна выступить Маша Захарова с текстом &quot; не поможем-не простим &quot; ; потом Лавров-с речью -&quot;они не правы , но МЫ будем думать, думать , думать... ... &quot; и наконец Путин с загадочной улыбкой , что , мол , МЫ всех победим .
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17 мин.

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