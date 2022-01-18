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Убивать и насиловать стали больше в Уссурийске: статистика полиции

Убивать и насиловать стали больше в Уссурийске: статистика полиции

Полиция в Уссурийске подвела итоги 2021 года. Согласно статистике правоохранителей, на территории городского округа участились тяжкие преступления, включая убийства и изнасилования, сообщает ИА UssurMedia.

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