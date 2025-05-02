Spotify и другие разработчики уже добавили в приложения для iPhone альтернативные способы оплаты

Spotify направила в Apple обновление приложения для iOS, в которое включена информация о стоимости подписок и возможность их оформления через внешние ссылки — без использования встроенной системы покупок Apple.
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