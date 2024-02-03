Экс-президент Украины Пётр Порошенко, которого в начале событий Крымской весны с позором выгнали с полуострова местные жители, признал плачевное состояние армии своего государства и обрисовал мрачные перспективы для ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии